Запущено общественное обсуждение проекта «Парки малых городов»
Запущено общественное обсуждение проекта «Парки малых городов»
«Единая Россия» запускает общественное обсуждение, чтобы аккумулировать общественное мнение по поводу партпроекта «Парки малых городов». Об этом сообщается на сайте нижегородского регионального отделения партии.
— Главная задача проекта — сделать города как можно более привлекательными для людей. Для этого надо провести качественное обсуждение этого вопроса с самими жителями, — говорит координатор проекта «Парки малых городов», заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
После проведения общественных обсуждений все собранные пожелания будут переданы органам власти.
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