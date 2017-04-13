Запущено общественное обсуждение проекта «Парки малых городов»

17:30 — 13.04.2017

 Полина Кульбякина

Запущено общественное обсуждение проекта «Парки малых городов»

17:30 — 13.04.2017

 Полина Кульбякина


«Единая Россия» запускает общественное обсуждение, чтобы аккумулировать общественное мнение по поводу партпроекта «Парки малых городов». Об этом сообщается на сайте нижегородского регионального отделения партии.

— Главная задача проекта — сделать города как можно более привлекательными для людей. Для этого надо провести качественное обсуждение этого вопроса с самими жителями, — говорит координатор проекта «Парки малых городов», заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

После проведения общественных обсуждений все собранные пожелания будут переданы органам власти.

Теги: Экология

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