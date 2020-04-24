Запрещённую «омывайку» продавал предприниматель в Перевозском районе

17:32 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Запрещённую «омывайку» продавал предприниматель в Перевозском районе

17:32 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Запрещённую «омывайку» продавал предприниматель в Перевозском районе. Содержание метанола в ней превышала допустимое в 440 раз. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Точки продажи незамерзайки в Перевозском районе проверили по заявлению местных жителей. Итогом стал административный протокол о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. Предприниматель вину признал. Районный суд оштрафовал его на 3000 рублей.

Теги: Криминал

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