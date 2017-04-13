Заместитель главного судебного пристава региона ответит на вопросы нижегородцев 26 апреля. «Горячую» линию назвали «Маленькие долги — большие проблемы». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Нижегородской области.

Что нужно знать и делать, когда в отношении вас судебные приставы возбудили исполнительное производство, какие меры принудительного характера применяются к должникам, какие информационные сервисы позволяют сэкономить время и деньги, а также какие могут быть последствия уклонения от оплаты в том числе небольших задолженностей — вопросы можно будет задать по телефону (831) 278-50-15 с 12.05 до 12.30 или заранее отправить их по адресу: press-ufssp-nn@yandex.ru.