Заместитель главного судебного пристава региона ответит на вопросы нижегородцев 26 апреля
Заместитель главного судебного пристава региона ответит на вопросы нижегородцев 26 апреля
Заместитель главного судебного пристава региона ответит на вопросы нижегородцев 26 апреля. «Горячую» линию назвали «Маленькие долги — большие проблемы». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Нижегородской области.
Что нужно знать и делать, когда в отношении вас судебные приставы возбудили исполнительное производство, какие меры принудительного характера применяются к должникам, какие информационные сервисы позволяют сэкономить время и деньги, а также какие могут быть последствия уклонения от оплаты в том числе небольших задолженностей — вопросы можно будет задать по телефону (831) 278-50-15 с 12.05 до 12.30 или заранее отправить их по адресу: press-ufssp-nn@yandex.ru.
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