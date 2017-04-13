Законопроект об ограничении продажи электронных сигарет в Нижегородской области отправили на доработку. Депутаты областного парламента не поняли, кто должен следить за исполнением такого закона. Об этом сообщает корреспондент «НП», присутствовавший на заседании комитета Законодательного собрания по развитию предпринимательства, торговли и туризма.

Законопроект внесла фракция КПРФ. Предлагается запретить продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей, в том числе безникотиновых, для этих систем. Предлагалось также запретить продажу таких систем в нестационарных торговых объектах, однако этот пункт разработчики законопроекта позднее сняли.

Депутат от КПРФ Роман Кабешев сообщил на заседании комитета, что такой закон уже действует в Ставропольском крае, однако он не смог ответить на вопрос директора государственно-правового департамента Нижегородской области Леонида Литвиненко, кто обеспечивает исполнение требований этого закона: полиция, органы местного самоуправления или кто-то ещё.

Также присутствовавшая на заседании комитета представитель областной прокуратуры Анжелика Яковлева заметила, что законопроект об ограничении продажи электронных сигарет сейчас рассматривается в Госдуме и разумнее было бы дождаться его принятия. Леонид Литвиненко пояснил, что электронные сигареты продаются по всей России, а не только в Нижегородской области, а значит, в этой сфере нужны общие для всех регионов нормы.

Итогом заседания комитета стало решение, что фракция КПРФ изучит опыт Ставропольского края, а если ответы на возникшие вопросы так и не будут найдены, то депутаты областного парламента обратятся к депутатам Госдумы от Нижегородской области с просьбой повлиять на процесс рассмотрения законопроекта об ограничении продажи электронных сигарет, по возможности ускорив его.