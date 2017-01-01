Законодательное Собрание области подписало соглашение о взаимодействии с НАПП

11:27 — 26.01.2017

 Полина Кульбякина


26 января на заседании регионального парламента подписано соглашение о взаимодействии Законодательного собрания и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба парламента нижегородского региона.

Документ подписан с целью формирования благоприятных экономических, правовых, политических и иных условий развития промышленности. Соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий по вопросам развития промышленности и предпринимательства, а также обеспечение обсуждения проектов законов области и обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам.

— Практику заключения таких соглашений мы ведём начиная с 2003 года. Предыдущий документ был подписан в 2011 году. За прошедшее время многое изменилось и в экономике, и на законодательном уровне, поэтому сегодня мы заключаем новое соглашение, — отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев. — Плотное системное взаимодействие открывает широкие возможности для выработки актуальных направлений промышленной политики.

Теги: Бизнес

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