Законодательное Собрание области подписало соглашение о взаимодействии с НАПП
26 января на заседании регионального парламента подписано соглашение о взаимодействии Законодательного собрания и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
Документ подписан с целью формирования благоприятных экономических, правовых, политических и иных условий развития промышленности. Соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий по вопросам развития промышленности и предпринимательс
— Практику заключения таких соглашений мы ведём начиная с 2003 года. Предыдущий документ был подписан в 2011 году. За прошедшее время многое изменилось и в экономике, и на законодательном уровне, поэтому сегодня мы заключаем новое соглашение, — отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев. — Плотное системное взаимодействие открывает широкие возможности для выработки актуальных направлений промышленной политики.
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