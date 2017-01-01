Закон о пассажирских перевозках принял во втором чтении областной парламент. Водителям разрешили менять маршрут при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области .

Поправка была одобрена ко второму чтению: при чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, можно менять маршрут до устранения проблемы, но не более чем на тридцать дней.

В законопроекте говорится также, что в региональную навигационную информационную систему в постоянном режиме должны передаваться данные от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован автобус или троллейбус. Если выполнение рейсов по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчик должен сразу уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области или местного самоуправления.