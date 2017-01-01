Закон о пассажирских перевозках принял во втором чтении областной парламент

14:36 — 26.01.2017

 Юлия Полякова


Закон о пассажирских перевозках принял во втором чтении областной парламент. Водителям разрешили менять маршрут при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области .

Поправка была одобрена ко второму чтению: при чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, можно менять маршрут до устранения проблемы, но не более чем на тридцать дней. 

В законопроекте говорится также, что в региональную навигационную информационную систему в постоянном режиме должны передаваться данные от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован автобус или троллейбус. Если выполнение рейсов по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчик должен сразу уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области или местного самоуправления. 

Люди, которые пользуются этим маршрутом, говорится в законопроекте, также должны быть проинформированы. Как это будут делать, пока неясно. Возможно, через сайты, соцсети. Депутаты согласились с тем, что тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам устанавливает правительство Нижегородской области, а если маршрут проходит по территории одного города, например, Нижнего Новгорода, то тарифы устанавливает городская администрация.

Теги: Транспорт

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