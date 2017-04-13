Закладка киля несамоходного земснаряда состоялась в Городце

Закладка киля несамоходного земснаряда состоялась на городецкой Судоремонтно-Судостроительной Корпорации (ОАО «ССК»). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам и.о. директора ОАО «ССК» Дмитрия Савина, это первый подобный заказ на предприятии, так как судоверфь ранее специализировалась на оборонных госзаказах.

«Мы должны понимать, что пик оборонного заказа в стране уже пройден, поэтому сегодня нужно думать о расширении производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях, — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. — Готовиться нужно уже сейчас для того, чтобы и через год, и через два был тот портфель заказов, который может обеспечить новые рабочие места, дополнительные доходы, расширение производства, а мы только такие задачи и ставим.Нам нужно почти вдвое увеличить объемы гражданской продукции на оборонных предприятиях».

По данным регионального минпрома, оптимальная для обеспечения финансовой устойчивости доля гражданской продукции в общем объеме производства оборонного предприятия — 40%.

«Согласно статистике, общая доля продукции гражданского назначения в настоящее время составляет около 40% от объема производства ОПК Нижегородской области, — отметил вице-губернатор Нижегородской областиЕвгений Люлин. — Однако эта „средняя“ цифра не дает полного представления о реальном положении дел. В регионе есть ряд оборонных предприятий, которые вообще не имеют гражданских заказов. Есть и те, где соотношение оборонной и гражданской продукции не может устроить предприятие в случае сокращения гособоронзаказа».

Как подчеркнул председатель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, «в течение последних лет в регионе основные отрасли промышленности, в частности, оборонный комплекс, прошли коренную модернизацию, используя госпрограммы поддержки. Нижегородская область стала первым регионом в России, где в 2009 году был разработан региональный закон о промышленной политике — задолго до принятия соответствующего федерального законодательства. В результате, нижегородские предприятия стали выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках».

По словам Валерия Цыбанева, потенциал оборонно-промышленного комплекса региона «очень высок» и позволяет «рассчитывать на получение намного больших, чем сейчас, доходов» от выполнения гражданских заказов.

«Для нас это действительно важный шаг в диверсификации производства, — сообщил и.о. директора ОАО „ССК“. — Считаем, что этот контракт хороший, выгодный. Достойный результат работы позволит нам выйти на рынок гражданского cудостроения уже с опытом именно в гражданской сфере, что даст возможность активнее привлекать и другие гражданские проекты».

Как отметил Дмитрий Савин, заказ на строительство земснаряда позволит обеспечить загрузкой мощности предприятия до 2018 года. «Мы сейчас находимся на пике производственных мощностей, — заявил и.о. директора ОАО „ССК“. — За последнее время уже порядка 40 человек было принято на работу в рамках исполнения всех заказов, в том числе и этого. Поэтому сейчас штат укомплектован процентов на 99».

«Строительство земснаряда в городецкой Судостроительной Корпорации — событие очень значимое и для Нижегородской области, и для Российской Федерации, — заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. — Мы видим реальный результат плодотворной работы предприятия —выполнение поручения Президента Владимира Путина по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Я хочу подчеркнуть, что это предприятие является одним из ведущих в Нижегородской области, так как на производстве за последние годы провели серьезную модернизацию. В целом, в регионе более чем на 70% промышленных предприятий за последние несколько лет обновили оборудование, в том числе, в рамках госпрограмм поддержки промышленности. Это позволило увеличить выпуск более конкурентоспособной продукции в регионе».

Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние 7 лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.