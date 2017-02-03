Заканчивается срок подачи заявок на Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение Рос

13:59 — 30.01.2017

 Елисавета Торопова


1 февраля заканчивается срок подачи заявок на региональный этап Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2016 года. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий. В прошлом году победителем в номинации «Лучшее печатное СМИ» стала Деловая газета «Нижегородская правда».

На региональном этапе конкурс проводится местными ТПП, работы победителей на федеральный этап (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России). Победители федерального этапа конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы. Гран-при конкурса вручается победителю по теме года.

Цель конкурса - стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

Теги: Экономика

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