Продолжается приём заявок на премию «Работодатель года»

Прием заявок на участие в четвертой по счету Премии «Работодатель года» продолжится до 15 февраля 2017 года. Деловая газета «Нижегородская правда» - информационный партнер мероприятия.

На сегодняшний день заявки на участие в HR-Премии подали более 35 компаний. К участию в конкурсе рвутся и новички - предприятия, которые раньше его игнорировали, и те, кто уже участвовали в конкурсе несколько лет назад. Пополнились и ряды организаторов — теперь среди них и Торгово-промышле нная плата Нижегородской области. Увеличился географический охват конкурса. По словам директора ООО «Региональный кадровый центр», организатора HR-Премии Натальи Моисеенко, в этом году заявки поступают со всего Приволжского Федерального округа.

Оценивать претендентов будут по таким критериям, как социальная значимость кадровой политики, вовлеченность персонала, поддержка высшего руководства, управление талантами, инновационные HR-технологии, развитие и обучение сотрудников, возможности карьерного роста, привлечение молодежи.

Награждение лауреатов премии состоится 22 марта, а заявку на участие в проекте можно подать до 15 февраля.