Заявку на получение 19,8 миллиардов из федерального бюджета сформировала Нижегородская область
По состоянию на 24 января регион сформировал заявку на получение из федерального бюджета в 2017 году 19,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области.
17,4 млрд рублей от общей суммы планируется направить на реализацию госпрограмм РФ и федеральных целевых программ, 2,32 млрд рублей — на участие в приоритетных проектах по основным стратегическим направлениям РФ и ещё 79,9 млн рублей — на участие в проектах по линии партии «Единая Россия».
Пока федерация подтвердила выделение 13,3 млрд рублей.
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