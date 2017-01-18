Задолженность нижегородских работодателей перед сотрудниками снизилась на 18,2 млн рублей

В декабре прошлого года нижегородские работодатели, имеющие долги по зарплате перед своими сотрудниками, снизили задолженность на общую сумму 18,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по труду в Нижегородской области.

Из организаций, входящих в реестр должников по зарплате, больше всего денег выплатило ОАО «РУМО» - 6,2 млн рублей, на втором месте ЗАО «Объединение БИНАР» - 5,3 млн рублей, на третьем ООО «НП Измерительные технологии» - 3,5 млн рублей. Следом идут НОУ ВПО «НИМБ», ООО «Абрамово» и ОАО «Агрофирма «Земля Сеченовская»: они отдали своим работникам 1,5 млн, 1 млн и 0,5 млн рублей соответственно.