Задолженность нижегородских работодателей перед сотрудниками снизилась на 18,2 млн рублей

15:44 — 17.01.2017

 Полина Кульбякина


В декабре прошлого года нижегородские работодатели, имеющие долги по зарплате перед своими сотрудниками, снизили задолженность на общую сумму 18,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по труду в Нижегородской области. 
Из организаций, входящих в реестр должников по зарплате, больше всего денег выплатило ОАО «РУМО» - 6,2 млн рублей, на втором месте ЗАО «Объединение БИНАР» - 5,3 млн рублей, на третьем ООО «НП Измерительные технологии» - 3,5 млн рублей. Следом идут НОУ ВПО «НИМБ», ООО «Абрамово» и ОАО «Агрофирма «Земля Сеченовская»: они отдали своим работникам 1,5 млн, 1 млн и 0,5 млн рублей соответственно.

Теги: Общество

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