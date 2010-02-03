За преступление против правосудия, «пьяную» езду и наркотики судят жителя Дзержинска. Он тайком вытащил из уголовного дела документы и сжёг их.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, в марте прошлого года 20-летнего дзержинца задержали сотрудники Госавтоинспекции . Пройти медосвидетельств ование на алкоголь водитель отказался. При этом ранее он уже был привлечён к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. За повторный «пьяный» руль — уголовная ответственность. К этому добавились наркотики, изъятые у молодого дзержинца.

По версии следствия, он приобрёл их для сбыта. Общая масса зелья — почти 108 грамм. Позже, находясь в изоляторе временного содержания, обвиняемый получил для ознакомления уголовное дело. Из материалов он тайно извлёк ряд доказательств: явку с повинной и протоколы допросов, где он давал показания в качестве подозреваемого и обвиняемого. Теперь дзержинца судят по трём статьям. Он под стражей.

Вину не признаёт.