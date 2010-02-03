За преступление против правосудия, «пьяную» езду и наркотики судят жителя Дзержинска
За преступление против правосудия, «пьяную» езду и наркотики судят жителя Дзержинска. Он тайком вытащил из уголовного дела документы и сжёг их.
Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, в марте прошлого года 20-летнего дзержинца задержали сотрудники Госавтоинспекции
По версии следствия, он приобрёл их для сбыта. Общая масса зелья — почти 108 грамм. Позже, находясь в изоляторе временного содержания, обвиняемый получил для ознакомления уголовное дело. Из материалов он тайно извлёк ряд доказательств: явку с повинной и протоколы допросов, где он давал показания в качестве подозреваемого и обвиняемого. Теперь дзержинца судят по трём статьям. Он под стражей.
Вину не признаёт.
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