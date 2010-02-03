За пять лет поступления от налога на прибыль в бюджет региона увеличились на 40 процентов

Ежегодные поступления налога на доходы физических лиц – а это, в среднем, 40 процентов от всех налоговых поступлений в бюджет - по сравнению с 2011 годом увеличились в полтора раза (на 47 процентов). Об этом сообщает министерство финансов Нижегородской области.

По данным министерства, в 2011 году областной бюджет получил 25,5 миллиарда рублей по налогу, а в 2016 году – 35,5 миллиарда. Прогноз на 2017 год – увеличение поступлений еще на 10 процентов, до 39,2 миллиарда рублей.

В минфине связывают такую динамику с ростом прибыли организаций в регионе. По предварительной оценке, с 2011 по 2016 год этот показатель вырос на четверть.