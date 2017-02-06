За нарушение правил охоты и уничтожение жилых нор бобров нижегородец заплатит 60 тысяч рублей. Ковернинский районный суд полостью удовлетворил исковые требования областного комитета по охране объектов животного мира.

По данным руководителя комитета Николая Бондаренко, только за прошедшую неделю государственные инспекторы провели 123 рейдовых мероприятия, выявили 42 нарушения в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, составили 42 административных протокола, изъяли три единицы оружия.