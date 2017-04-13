За качеством топлива будут следить депутаты Законодательного собрания региона

В Нижегородской области будет дан старт проекта общественного экологического контроля «Трасса». Этому событию будет посвящен брифинг председателя комитета ЗС, НО по экологии и природопользованию Владислава Атмахова, который пройдет завтра, 14 апреля.

Цель проекта — выявить факты правонарушений при реализации нефтепродуктов в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области и довести эту информацию до жителей.

В связи с этим в ходе рейда экспертами будут взяты и пробы автомобильного топлива. По результатам их экспертизы станет известно, соответствуют ли образцы требованиям технического регламента Таможенного союза.