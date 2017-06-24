За экологическим порядком в Нижегородской области будут следить общественные инспекторы

В нижегородском регионе планируется реализовать пилотный проект по внедрению комплексной системы общественного экологического контроля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.

Как отметил глава ведомства Олег Кручинин в ходе рабочей встречи с представителями некоммерческого партнёрства «Национальный Центр эколого-эпидемиологической безопасности», комплексная модернизация природоохранной отрасли требует новых подходов к системной работе по выявлению и предотвращению нарушений природоохранного законодательства.

- Значимую роль в этом вопросе должны сыграть общественные инспекторы при условии создания в регионе комплексной системы общественного экологического контроля, - подчеркнул начальник Департамента.

Инспекторы, прошедшие специальный отбор, обучение и получившие удостоверение, будут фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию в органы государственного надзора, что позволит более оперативно реагировать на возникающие инциденты и контролировать проблемные с точки зрения экологии точки. Порядок организации деятельности общественных инспекторов на сегодняшний день понятен, положительный опыт работы в других регионах изучен, активисты, готовые заниматься данной работой в регионе тоже есть. Таким образом, Нижегородская область должна стать местом реализации пилотного проекта по внедрению комплексной системы общественного экологического контроля в ПФО.