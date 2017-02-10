XLI Добролюбовские чтения пройдут в Нижнем Новгороде

Международная научная конференция «XLI Добролюбовские чтения» — «Экология культуры — экология нравственности», посвященная 100-летию Нижегородского государственного лингвистического университета, пройдет в Нижнем Новгороде 15—17 февраля . Об этом сообщают организаторы.

На ней главными темами станут актуальные проблемы добролюбоведения, философии, культурологии, экологии, филологии, истории, педагогики, искусствоведения, краеведения, музееведения и других гуманитарных наук. С докладами выступят около ста учёных из Москвы, Санкт-Петербурга , Владимира, Иванова, Саратова, Пензы, а также дальнего и ближнего зарубежья — Бразилии, Великобритании, Соединенных Штатов Мексики и Республики Беларусь.

15 февраля в 10.30 в конференц-зале Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова состоится торжественное открытие чтений. На открытии конференции с приветственными обращениями выступят ректор университета Борис Жигалев, глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игорь Согин и директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова. В течение двух дней конференция будет работать по 10 секциям, среди которых будут: «Литературная критика: современные вызовы» и «Сохранение культурного наследия региона как составляющей среды обитания человека». Также в этот день будет показан спектакль театра

В рамках научной конференции 15 февраля будет показан спектакль о жизни и творчестве Добролюбова «Я буду полезен Отчизне», поставленный театром «Вера». Это совместный проект театра и музея Добролюбова. Начало в 18.00, А 16 февраля в 17.00 состоится круглый стол «Святыни, реликвии, памятники истории и культуры, природные заповедники и отношение к ним как идентификатор изменения состояния нравственных и культурных ценностей». Завершится конференция 16 февраля в музее Добролюбова. На ней будут подведены итоги работы всех секций. На следующий день гостей конференции ожидает обширная культурная программа.