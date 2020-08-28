XI Межрегиональный бард-фестиваль «Музыка сердец» пройдёт в Нижегородской области

Подробнее можно узнать на сайте https://vk.com/festival_pesni

Почётными гостями и членами жюри фестиваля будут Сергей Никитин, Александр Городницкий, Павел Фахртдинов, Валерий Чечет, Мария Махова, Алексей Бардин, Марина Кулакова. Он проводится на традиционной площадке – в пансионате «Буревестник» в Городецком районе 15-17 сентября.В программе фестиваля: творческие мастерские, многоуровневый конкурс авторов и исполнителей, сольные концерты почётных гостей в Доме культуры пансионата, ночные бардовские бдения.