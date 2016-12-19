Взнос на капремонт в 2017 году не увеличат

14:55 — 22.12.2016

 Ксения Губенко


В новом году он по-прежнему составит 6 рублей 30 копеек с 1 кв м общей площади помещения. Об этом заявил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

По данным фонда капремонта, в настоящее время все дома в рамках программы текущего года находятся в высокой степени готовности, проводятся комиссионные приемки во всех районах области.

Кроме того в фонде капремонта отмечают, что «масштаб программы этого года сохранится и в следующем».

Теги: Жкх

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