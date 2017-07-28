Вывихом челюсти закончилась поездка в маршрутке для жителя Нижнего Новгорода

ДТП произошло на проспекте Гагарина. Как сообщили в отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, за рулём иномарки был 42-летний мужчина с 12-летним водительским стажем.

Водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в маршрутку №17. Пострадал находившийся в салоне 20-летний молодой человек. В больницу он попал с вывихом нижней челюсти.



