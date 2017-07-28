Выставку фотографий "Родом из Нижнего", посвященную юбилею Горького, увидят участники бизнес-саммита
Выставку фотографий "Родом из Нижнего", посвященную юбилею Горького, увидят участники бизнес-саммита
Открытие фотовыставки с участием VIP-гостей и участников VI Международного бизнес-саммита запланировано на 14 сентября. Для создания экспозиции используются материалы фондового собрания Государственного музея А.М.Горького и Нижегородского государственного академического театра драмы имени М.Горького.
Выставка подразделена на три тематических раздела:
- «Город Горького» (город и люди): фотографии, в том числе новые, «горьковских мест» в Нижнем Новгороде, репродукции картин Т.П.Радимовой, фотографии прототипов горьковских героев, горьковских елок и др.;
-«Гордо реет Буревестник» (Горький – человек и писатель на фоне ключевых исторических событий): фотопортреты, групповые снимки, карикатура, шаржи, обложки изданий и др.;
- «Горький – драматург» (на родине писателя): открытки, афиши, сцены из спектаклей, эскизы костюмов.
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