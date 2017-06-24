Выставка живописи Наталии Панковой открылась в галерее "Луна " 09:22 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

Выставка живописи, названная организаторами «Летний праздник», открылась вчера в галерее «Луна» (ул. Звездинка, 10б).



Неиссякаемым источником красоты предстаёт в картинах Панковой природа: тропическое буйство красок, гимн жизни во всех её проявлениях, сплетённый из символических образов разных культур, от древнего Египта и Африки до русских народных промыслов. Эмоциональная сила художника концентрируется в особенностях пастозной техники – картины не просто написаны, в движении фактуры, в ритме густых мазков есть своя красота сложных трансформаций поверхности.



Как отмечают организаторы выставки, «Летний праздник» перенесёт гостей галереи в яркий и красочный мир художника, наполняя энергетикой тепла и света.



Увидеть выставку можно до 6 июля. Галерея работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00, по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00. Вход свободный

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