Выставка живописи Игоря Петрова "Дух места" открывается в Художественном музее

Выставка открыта для посетителей с 7 июля по 10 августа .



В экспозицию вошло более 40 ярких и самобытных пейзажных работ художника, охватывающих тридцатилетний период его творчества (с 1986-по 2017 год).Петербург, его исторические пригороды, божественная Кимерия (Крым), Париж, Венеция, Толедо и другие европейские города в интерпретации Игоря Петрова предстанут перед зрителем в новых, порой неожиданных образах. Серый пасмурный Петербург в картинах художника – яркий, наполненный энергией и жизненной силой город; Южный Крым – зачарованный заповедный край, где на глазах зрителя оживают исторические, поэтические, этнографические пласты культурного наследия.Оригинальность пейзажей Игоря Петрова – в их особой личной, и даже интимной интонации. Каждый пейзаж – это неповторимый спектр эмоциональных, интеллектуальных, духовных, живописных впечатлений автора. Так, художник воплощает на холсте то едва уловимое, но пронзительное ощущение, которое принято называть «genius loci» – «дух места».Что формирует уникальный дух городов, улиц, зданий? Как человеку постичь этот дух места? Какие выразительные средства использует художник для воплощения столь сложного и многогранного переживания? Каждый из посетителей выставки Игоря Петрова может попробовать найти ответы на эти вопросы и сравнить своё восприятие знакомых мест с видением художника.Декоративная манера, близкая французскому постимпрессионизму, пленительная матовость и светоносность красочного слоя, изысканная фактура, свобода и разнообразие техник Игоря Петрова будут интересны всем, кто любит живопись.Справка «НП»Игорь Вадимович Петров родился в 1951 году в Ленинграде. Профессиональное образование художник получил в Средней Художественной школе при Институте им. И.Е Репина (с 1963 по 1969), затем в Институте им.И.Е.Репина (мастерская профессора В. М. Орешникова с 1969 по 1975гг.). С 1978 года началась преподавательская деятельность художника в родном ВУЗе, продолжающаяся до сегодняшнего дня. С 2003 года он - профессор кафедры живописи и композиции.