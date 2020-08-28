Выставка «Восточный секрет по-европейски» откроется в Нижегородской области 13:07 — 04.09.2017 Ольга Севрюгина

Выставка «Восточный секрет по-европейски» предлагает вниманию нижегородцев прекрасные произведения крупнейших европейских заводов: Мейсена, Берлина, Севра, Дарт, Веджвуда из собрания фарфора Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника



Они привлекают внимание разнообразием форм и декора, чистотой и свежестью красок. Собрание фарфора Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника начало формироваться в 1920-х годах. Значительное количество предметов поступило из Государственного музейного фонда, Эрмитажа, из усадеб и домов местного дворянства и купечества. Позднее многие вещи приобретались у частных лиц или были пожертвованы музею жителями города.



Значительную часть собрания составляет иностранный фарфор. Небольшую коллекцию восточных образцов отличает особая красота: простота и изящество пластики, мягкость колорита. Не случайно скульпторы и художники европейских мануфактур стремились подражать виртуозному мастерству китайских керамистов, веками хранивших фарфоровый секрет.



На выставке представлены изящные ранние изделия саксонского фарфора с изображением галантных сцен и пейзажной живописью, предметы, щедро украшенные лепными цветами и листьями, непревзойденный севрский фарфор. Здесь же экспонируются уникальные декоративные тарелки с портретами известных французских красавиц: Марион Делорм (род.1606г.) – знаменитой французской куртизанки, прославившейся в Париже во времена Людовика XIII и высокообразованной для своего времени мадам де Лавальер (род.1636г.). Необычен кофейный сервиз известного в 19 веке парижского завода братьев Дарт, предметы которого украшают натуралистические птицы в пейзаже, взятые из популярного атласа «Естественные истории птиц» Франсуа Левайана. Завершают выставку образцы английского фарфора и фаянса. Наряду с ярко выраженными для Веджвуда строгостью форм и цветовой сдержанностью вазы в бело-голубой палитре, английские фаянсовые тарелки покоряют своими сложными и замысловатыми пейзажами в восточном стиле.

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