Выставка раритетных новогодних бумажных флажков откроется в центральной библиотеке Приокского района

Выставка-коллекция

Крайновым-Рытовым

Это знаменитые уникальные ёлочные флажки СССР, которые выпускались с 1936 по 1991 год. Они были невероятно популярны и украшали практически все квартиры ёлки страны. Фотографии таких ёлок и открытки новогодних ёлок, украшенных флажками, также можно увидеть на выставке.

Коллекция флажков, собранная нижегородским журналистом, краеведом и коллекционером Леонидом— одна из самых больших в России. В ней более двух тысяч флажков, около трёхсот из которых и стали экспонатами этой предновогодней выставки.