Выставка раритетных новогодних бумажных флажков откроется в центральной библиотеке Приокского района

Выставка раритетных новогодних бумажных флажков откроется в центральной библиотеке Приокского района

14:19 — 19.12.2016

 Ольга Севрюгина

Выставка-коллекция «Эти флаги и шары для советской детворы» откроется сегодня в центральной районной библиотеке имени Шевченко — главной библиотеке Приокского района.
Коллекция флажков, собранная нижегородским журналистом, краеведом и коллекционером Леонидом Крайновым-Рытовым — одна из самых больших в России. В ней более двух тысяч флажков, около трёхсот из которых и стали экспонатами этой предновогодней выставки.
Это знаменитые уникальные ёлочные флажки СССР, которые выпускались с 1936 по 1991 год. Они были невероятно популярны и украшали практически все квартиры ёлки страны. Фотографии таких ёлок и открытки новогодних ёлок, украшенных флажками, также можно увидеть на выставке.
Напомним — в прошлом году библиотека показала читателям уникальные ёлочные игрушки из собрания Крайнова-Рытова.

Теги: Культура

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