Выставка нижегородского стрит-арта откроется в «Арсенале»
Масштабная выставка «Свежий слой» пройдёт в нижегородском «Арсенале» с 27 апреля по 27 августа.
Она посвящена отношениям нижегородского стрит-арта с народными традициями и декоративно-прикладным искусством Нижегородской области.
В экспозицию войдут около 80 экспонатов, среди которых живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, старинные книги, а также инсталляции, которые созданы специально для выставки. Все разделы экспозиции будут сопровождать информационные стенды с архивными фотоматериалами конца XIX — начала XX века, фотографиями уличных работ нижегородских художников и текстами о традиционном и современном искусстве Нижегородского региона.
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