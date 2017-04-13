Выставка нижегородского стрит-арта откроется в «Арсенале»

В экспозицию войдут около 80 экспонатов, среди которых живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, старинные книги, а также инсталляции, которые созданы специально для выставки. Все разделы экспозиции будут сопровождать информационные стенды с архивными фотоматериалами конца XIX — начала XX века, фотографиями уличных работ нижегородских художников и текстами о традиционном и современном искусстве Нижегородского региона.

Она посвящена отношениям нижегородского стрит-арта с народными традициями и декоративно-прикладным искусством Нижегородской области.