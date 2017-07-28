Выставка «Нижегородский промышленный салон» откроется на Нижегородской ярмарке





13 сентября 2017 года в 11.00 на Нижегородской ярмарке вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин примет участие в церемонии открытия «Нижегородского промышленного салона».



По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на выставке будут представлены более 50 предприятий малого и среднего бизнеса региона, которые производят инновационную и перспективную продукцию. Для нижегородских предпринимателей выставочные площади были предоставлены бесплатно.



«Нижегородский промышленный салон» откроется в преддверии VI Международного бизнес-саммита и будет работать до 16 сентября 2017 года.



Напомним, по данным Росстата, по итогам января-июня 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 7,2%. Данный показатель почти в 3,5 раза превысил среднероссийский уровень (+2%).



Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние 7 лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.





