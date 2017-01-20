Выставка «Людмила Гурченко — звезда эпохи» открылась в Нижнем Новгороде

Подробнее о выставке читайте в одном из следующих номеров толстушки "НП"

На ней представлено около двух десятков платьев, в которых знаменитая актриса выступала в театре и снималась в кино, а также личные вещи и аксессуары, многие из которых она создала собственноручно. Также на выставке представлены платья, созданные для актрисы Вячеславом Зайцевым, Валентином Юдашкиным, известными театральными художниками, и платье от Роберто Кавалли, которое она декорировала старинным кружевом, сделав из него уникальный наряд. Представлена на выставке и знаменитая кино - награда «Золотой орел», которую Людмиле Гурченко вручили на Филлипинах, как исполнительнице лучшей женской роли в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова».