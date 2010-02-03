Выставка кукол и живописи «Там, на неведомых дорожках...» откроется в «Рекорде»

Выставка Натальи Вихревой «Там, на неведомых дорожках...».Куклы и живопись» откроется в центре культуры «Рекорд» 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В церемонии открытия выставки, в 18.00 примут участие хореограф театра пластики и пантомимы Полина Зырянова, стажер-ассистент Нижегородской государственной консерватории Наталья Зейбель, кандидат педагогических наук, журналист, автор сценария и ведущая программы Татьяна Ковшечникова. Выставка будет работать до 1 марта.

Вход свободный.