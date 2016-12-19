Выставка японской гравюры «Укиё-э. Мост над бесконечностью» пройдет в Нижнем Новгороде

Выставка японской гравюры «Укиё-э. Мост над бесконечностью» откроется в нижегородском государственном художественном музее.

Уникальная выставка японской гравюры укиё-э представит зрителям гравюры из собрания знатока и коллекционера искусства стран Востока Олега Малахова. В экспозиции представлено более 150 произведений XVIII-XIX веков. Зритель получит редкую возможность познакомиться с подлинными шедеврами таких гениев укиё-э, как Утамаро, Хокусай, Хиросигэ, Ёситоси и других мастеров, узнать об основных жанрах японской гравюры: бидзин-га (изображения красавиц), якуся-э (портреты актеров и сцены из постановок театра кабуки), муся-э (изображение самураев и сражений), фукэй-га (пейзаж), катёо-га (изображения цветов и птиц).

Рассматривая листы укиё-э на выставке в музее, можно проследить стилистическое развитие искусства гравюры, начиная с произведений Харунобу и Утамаро, созданных в XVIII столетии, до пейзажей мастеров, принесших мировую известность японской гравюре во второй половине XIX века. Среди них листы из знаменитых серий Кацусика Хокусая («Сто видов горы Фудзи») и Утагава Хиросигэ («Сто знаменитых видов Эдо», «Станции дороги Токайдо», «Знаменитые виды Киото»). Особое место в собрании Олега Малахова занимает полная серия гравюр последнего гения укиё-э Тайсо Ёситоси «Сто видов луны» (1885-1892), сюжеты которой посвящены событиям средневековой японской истории.

На выставке также будет представлен уникальный самурайский доспех Тосэй Гусоку эпохи Эдо (XVIII век) из собрания Олега Малахова.

Выставка открыта для посетителей с 28 декабря 2016 по 30 января 2017 года.