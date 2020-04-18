Выставка художника Алексея Чаннова пройдет в выставочном комплексе

90-летию

осенне-зимний

Художник пробует силы в городских пейзажах, в натюрморте и портрете, но более всего тяготеет к панорамным пейзажам, многоплановым композициям, умело строит воздушную перспективу. Он влюблен в родные места, и каждый раз выходя на натуру находит новые мотивы и сюжеты, запечатлевает различные состояния природы: речные просторы и мелкие речушки, утопающие в зелени, села и тесные деревенские улочки, лесные перелески и широко раскинувшиеся поля, перерезанные проселочными дорогами.

Почётный гражданин Вачского района Алексей Осипович Чаннов — ветеран Великой Отечественной войны. Он был одним из участников Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Выставка «Родные места» посвящена его. В экспозицию войдут 27 работ, художника, которые разносторонне раскрывают его дар и творческое пристрастие.С детства Алексей Чаннов увлекался изобразительным искусством. Это страсть проходит через всю жизнь, но в связи с большой занятостью на ответственной работе был он «художником выходного дня».Знакомство и дружба с профессиональными художниками и совместные походы на этюды дали начинающему художнику возможность практически познать и окончательно влюбиться в ремесло, овладеть профессиональными тайнами изобразительного искусства. С переездом в Горький Чаннов вступил в члены клуба «Творчество» Дома Ученых, регулярно участвует в выставках самодеятельных художников разных уровней, как почетный гражданин Вачского района отчитывается перед земляками новыми работами. Каждое лето он уезжает в родные места Арефино, Вачу, нарабатывает натурный этюдный материал, на основании которого впериод рождаются картины.