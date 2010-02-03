Выставка глиняной игрушки «Райский сад» откроется в Музее истории художественных промыслов

Выставка глиняной игрушки «Райский сад» откроется в Музее истории художественных промыслов

12:03 — 10.02.2017

 Ольга Севрюгина

Выставка глиняной игрушки «Райский сад», на которой будут представлены работы работы мастера глиняной игрушки из Дивеево Натальи Григорьевны Крушинской и ее учеников откроется в Музее истории художественных промыслов 15 февраля.
Наталья Григорьевна Крушинская приехала в Дивеево из Запорожья в 1991 году, стала заниматься прикладным искусством, разработала свой авторский стиль в глиняной игрушке. Используя в лепке белую и терракотовую глины, она создает милых, родных и дорогих сердцу персонажей. 
Среди ее работ можно увидеть и бытовые сельские сценки, и евангельские мотивы, и сказочные сюжеты. Все они пробуждают добрые и светлые воспоминания о детстве. Наталья Григорьевна не только мастер, но и педагог. Она работает с учениками в мастерской декоративно-прикладного творчества «Параскева» при Дивеевском культурно-досуговом объединении.  Поэтому на выставке представлено около 270 работ не только самой Крушинской, но и ее учеников. На открытии выставки Наталья Григорьевна проведет мастер-класс по лепке. 

Теги: Культура

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