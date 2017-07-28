Выставка фотографий Игоря Пшеницына "Путь Великой души" открывается в Нижнем Новгороде 11:14 — 08.09.2017 Ольга Севрюгина

Она посвящена 70-летию установления дипломатических отношений с Индией и откроется 14 сентября в 17.00 в Русском музее фотографии.



Проект фотохудожника Игоря Пшеницына посвящён памяти великого мыслителя, выдающегося руководителя национально-освободительного движения Индии, политического и общественного деятеля Мохандаса Карамчанда Ганди, вошедшего в историю современной цивилизации как Махатма - "Великая душа".



Главным объектом выставки является уникальное панно – портрет Махатмы Ганди, выполненное в авторской технике из отдельных фрагментов – исторических фотографий, связанных с жизнью духовного вождя Индии, рассказывающих о его борьбе, о его соратниках. Панно выполнено таким образом, чтобы сохраняя абсолютную художественную точность портрета, дать возможность зрителю при ближайшем рассмотрении увидеть каждый фрагмент с полной детализацией.



В 2017 году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Панно «Портрет Махатмы Ганди» специально выполнено для преподнесения в дар Посольству Индии в Москве в знак глубочайшего уважения к личности великого сына индийского народа, а также в связи с этой знаменательной датой.



Составной частью проекта «Путь Великой души» являются фото- и видеоматериалы, посвящённые Махатме Ганди, а также авторские фотографии И. Пшеницына, сделанные во время его посещений Индии.



Справка «НП» Игорь Пшеницын. Фотохудожник, член Союза дизайнеров России, Лауреат премии города Нижнего Новгорода, автор мемориального панно «Наша Победа» в Нижегородском Кремле. Основное направление творчества И. А. Пшеницына – работа в уникальной для России технике FrameUniteArt. Художник составляет свои картины из отдельных фотографий, рисунков и других арт-объектов. При этом каждая из этих миниатюр – самостоятельный художественный объект. Удивительную глубину, цельность и своеобразие работам придают точный подбор и компоновка составляющих элементов.

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