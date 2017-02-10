Выставка детских книг «Волшебный мир персидской сказки» пройдет в Нижнем Новгороде

Организатором выставки выступает московское издательство «Садра» при поддержке региональной Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов».

Вниманию посетителей библиотеки будут представлены книги издательства «Садра» для детского и семейного чтения из цикла «Персидские сказки», включающего в себя книги современных иранских детских писателей, посвященных древне-иранским эпическим сюжетам из серии «Шахнаме» и сказочным персонажам из серий «Шекарестан» и «Нейестан». Гости выставки увидят презентацию, посвященную культуре Ирана. Получат подарки и юные читатели библиотеки.

Выставка будет проходить по адресу: Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 5, белый зал Нижегородской государственной областной детской библиотеки. Открытие в 12.30.

Мероприятие осуществляется в рамках Международного дня книгодарения и общероссийской акции «Дарите книги с любовью».