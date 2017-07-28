Выставка декоративно-прикладного творчества для детей-сирот пройдет в Нижегородской области









В Нижнем Новгороде с 18 по 29 сентября 2017 года пройдет областная выставка прикладного творчества воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Торжественное открытие выставки состоится 18 сентября 2017 года в 14:00 в актовом зале Специального (коррекционного) детского дома №1 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Рыбакова, д. 14-а.



Выставка организована министерством образования Нижегородской области в рамках регионального конкурса прикладного творчества воспитанников детских домов окружного проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО".



В экспозицию вошли более 100 работ, выполненных воспитанниками детских домов Нижегородской области в разнообразных видах декоративно-прикладного искусства: "Бисероплетение", "Вышивка", "Вязание", "Макраме", "Керамика", "Художественная роспись", "Текстильная игрушка", "Вязаная и валяная игрушка", "Глиняная игрушка", "Панно", "Объемная композиция", "Изготовление одежды".



Конкурс прикладного творчества проводится в целях выявления развития современных направлений декоративно-прикладного творчества и традиционных народных ремесел в системе дополнительного образования детей.



Задачи конкурса - популяризация традиционных и современных направлений декоративно-прикладного творчества; создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности воспитанников детских домов; формирование культуры подрастающего поколения на лучших примерах народного традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.



На открытии выставки сказочные герои из театральной студии детского дома пригласят победителей и гостей на экскурсию в Город мастеров, где Кот Баюн познакомит их с традиционными ремеслами Нижегородской земли. На выставке для всех желающих будут организованы мастер-классы росписи по стеклу и по дереву.



По итогам выставки 5 лучших работ (по оценке жюри) направятся на окружную выставку прикладного творчества воспитанников детских домов в город Киров в октябре 2017 года.

