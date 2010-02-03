Выставка Бориса Силенко «Десять отличий» откроется в Русском музее фотографии

Презентация альбома «Десять отличий» и открытие фотовыставки Бориса Силенко состоится завтра в Русском музее фотографии.

Это выставка и фотоальбом, в который вошли фотографии, сделанные автором в разные годы, на разных континентах. Но отличия здесь не связаны с географией, впрочем, как и сходства. Здесь важнее цвет, форма, линия, несыгранные эмоции и что-то еще, подмеченное или почувствованное автором.

Борис Силенко живет и работает в Нижнем Новгороде. Член Союза фотохудожников России с 2004 года. Его работы публиковались в таких изданиях как «Таймс», «Дейли Телеграф», «Индепендент».

Выставка работает до 28 февраля 2017