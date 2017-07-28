Высокая оценка Шанцева и Путина со стороны нижегородцев не должна вызывать удивлений 13:23 — 14.09.2017 pravda-nn.ru



«Высокая оценка Шанцева и Путина со стороны нижегородцев не должна вызывать удивлений», - заявил политический обозреватель, сопредседатель «Нижегородского эксперт-клуба» Александр Суханов, комментируя результаты социологического опроса, проведенного в августе 2017 года Институтом политической психологии и научно-исследовательским центром «ЭОН».







«На мой взгляд, высокий рейтинг власти является достаточно стабильным показателем нашего региона. Губернатор сделал и делает для Нижегородской области достаточно много, что оправдывает высокую оценку его работы. Именно благодаря ему региональная политическая система стабильна, одновременно фиксируется и заметное экономическое развитие», - отмечает Александр Суханов.







«Жители области воспринимают деятельность Валерия Шанцева в связке с президентом России. Это выражается в том, что оценка работы Путина со стороны нижегородцев значительно выше, чем, в среднем, по стране. От Путина зависит жизнь большого количества оборонных предприятий, которые находятся на территории региона. Благодаря президенту они сейчас получают хорошие госзаказы, у работников приличные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Это и много другое возвышает президента страны в глазах жителей Нижегородской области», - добавил Александр Суханов.







Еще один фактор, не менее значимый, повлиявший на оценку Шанцева – отсутствие политических конфликтов между областью и Нижним Новгородом. Я за последний год не заметил ни одного серьезного разногласия, налажена нормальная работа, что сразу отразилось на социологии. Если раньше город ухудшал общеобластные показатели, то сегодня мы наблюдаем новую тенденцию, когда уровень доверия и к Путину, и к Шанцеву в Нижнем выше среднеобластных значений».







Как сообщалось ранее, в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. По данным августовского исследования Института политической психологии и научно-исследовательского центра «ЭОН», в настоящее время этот показатель находится на годовом максимуме – 83,7%. Совокупный рейтинг результативности предыдущих трех губернаторов, по данным опроса, составил лишь 16,3%: Борис Немцов – 7,8%, Иван Скляров – 6,1%, Геннадий Ходырев – 2,4% от определившихся.

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