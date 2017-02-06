Вышла в свет книга о Кузьме Минине

Вышла в свет книга нижегородских историков Алексея Морохина и Андрея Кузнецова «Кузьма Минин. Человек и герой в истории и мифологии».

В книге реконструируются важнейшие события, связанные с деятельностью Кузьмы Минина – одного из организаторов Нижегородского ополчения 1611-1612 годов.

Исследователи скрупулезно собрали и проанализировали все известные на сегодня исторической науке источники и достоверные факты о жизни и деятельности Кузьмы Минина. Получившийся исторический портрет вписан в панораму исторической эпохи смутного времени в Нижегородском крае и во всей России.