Фото предоставлено организаторами фестиваля.
Выксунцы рассказали в Сколково об опыте организации фестиваля «Арт-Овраг»
Председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых представила опыт организации международного фестиваля современного искусства «Арт-Овраг» в Московской школе управления Сколково.
Опыт организации фестиваля, который регулярно проходит в городском округе Выкса Нижегородской области, стал частью программы обучения управленческих команд, курирующих проекты развития моногородов. Данный курс в Сколково проходят главы городов и градообразующих предприятий со всей России. В составе аудитории присутствовали также глава местного самоуправления городского округа Выкса Владимир Кочетков и управляющий директор Выксунского металлургического завода Александр Барыков.
Ирина Седых рассказала о том, как зародилась идея фестиваля и как он трансформировался от года к году: из небольшой площадки для реализации творческого потенциала молодежи до масштабного общественного мероприятия, меняющего городскую среду. Особое внимание было уделено вовлечению жителей и взаимодействию с администрацией округа и правительством Нижегородской области.
«Устойчивость фестиваля обеспечивается эффективным взаимодействием администрации Выксы, градообразующего предприятия, кураторов и горожан. Мы объединили усилия, чтобы решить общие задачи: создавать и развивать благоприятную среду в городе, из которого не хотелось бы уезжать. Сейчас фестиваль вступает в новый этап развития, и в этот период мы надеемся достичь максимального созвучия с развитием города. Благодарю организаторов программы обучения управленческих команд по развитию моногородов за приглашение рассказать о фестивале. Я рада поделиться нашим опытом», – отметила Ирина Седых презентуя проект.
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Культура
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