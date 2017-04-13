Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин
Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин
Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин.
«Финал четырёх» первенства Нижегородской области прошёл в Нижнем Новгороде.
В полуфинале чемпионки победили команду из Шаранги – 3:1, а в решающей встрече с таким же счётом превзошли соперниц из Арзамаса, которые в итоге стали вторыми.
Бронзу завоевали девушки из Шаранги, переигравшие в поединке за третье место саровчанок.
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