Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин

14:46 — 14.04.2017

 Алексей Мелешин

Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин

14:46 — 14.04.2017

 Алексей Мелешин


Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин.

«Финал четырёх» первенства Нижегородской области прошёл в Нижнем Новгороде. 

В полуфинале чемпионки победили команду из Шаранги – 3:1, а в решающей встрече с таким же счётом превзошли соперниц из Арзамаса, которые в итоге стали вторыми.

Бронзу завоевали девушки из Шаранги, переигравшие в поединке за третье место саровчанок.

Теги: Спорт

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