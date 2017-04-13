Выксунская «Россиянка» стала чемпионом области по волейболу среди женщин.

«Финал четырёх» первенства Нижегородской области прошёл в Нижнем Новгороде.

В полуфинале чемпионки победили команду из Шаранги – 3:1, а в решающей встрече с таким же счётом превзошли соперниц из Арзамаса, которые в итоге стали вторыми.

Бронзу завоевали девушки из Шаранги, переигравшие в поединке за третье место саровчанок.