Выкса встретила День молодёжи шашками

16:10 — 27.06.2017

 Алексей Мелешин

Выкса встретила День молодёжи шашками

16:10 — 27.06.2017

 Алексей Мелешин


В Выксе состоялся блиц-турнир по шашкам среди мальчиков и девочек, посвященный Дню молодежи в рамках Всероссийского олимпийского дня.
Турнир длился полтора часа по швейцарской системе в семь туров.

У ребят места распределились следующим образом:
1. Игорь Чорней. 2. Максим Дурягин. 3. Никита Чорней.
А девочки расположились на пьедестале почёта в следующем порядке:
1. Екатерина Пазыч. 2. Вероника Кулакова. 3. Екатерина Чорней

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