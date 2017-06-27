Выкса встретила День молодёжи шашками
Выкса встретила День молодёжи шашками
В Выксе состоялся блиц-турнир по шашкам среди мальчиков и девочек, посвященный Дню молодежи в рамках Всероссийского олимпийского дня.
Турнир длился полтора часа по швейцарской системе в семь туров.
1. Игорь Чорней. 2. Максим Дурягин. 3. Никита Чорней.
А девочки расположились на пьедестале почёта в следующем порядке:
1. Екатерина Пазыч. 2. Вероника Кулакова. 3. Екатерина Чорней
69
Комментирование данного материала запрещено администрацией.