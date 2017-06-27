Выкса встретила День молодёжи шашками

В Выксе состоялся блиц-турнир по шашкам среди мальчиков и девочек, посвященный Дню молодежи в рамках Всероссийского олимпийского дня.

Турнир длился полтора часа по швейцарской системе в семь туров.

У ребят места распределились следующим образом:1. Игорь Чорней. 2. Максим Дурягин. 3. Никита Чорней.А девочки расположились на пьедестале почёта в следующем порядке:1. Екатерина Пазыч. 2. Вероника Кулакова. 3. Екатерина Чорней