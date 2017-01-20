Выкса - лучший округ по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
В областном смотр-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2016 году» Выкса завоевала первое место среди городских округов.
Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации округа Игорю Шолохову кубок и диплом победителя были вручены в Кремле. Здесь 18 января на совещании под председательством губернатора Валерия Шанцева были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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