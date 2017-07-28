Выездной прием граждан пройдет в администрации Уренского муниципального района
Выездной прием граждан пройдет в администрации Уренского муниципального района
6 октября 2017 года с 11.00 до 13.00 в администрации Уренского муниципального района будет организован выездной прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области и аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.
Желающие попасть на прием могут обратиться по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.
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