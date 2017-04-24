Вторую часть книги «Шурави» об афганской войне представят в Нижнем Новгороде 25 апреля

15:17 — 24.04.2017

 Юлия Полякова

Вторую часть книги «Шурави» об афганской войне представят в Нижнем Новгороде 25 апреля

15:17 — 24.04.2017

 Юлия Полякова


Вторую часть книги «Шурави» об афганской войне представят в Нижнем Новгороде 25 апреля. Среди героев и нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск Росгвардии. 

Авторы сборника документально-публицистических очерков и рассказов - военные журналисты Игорь Софронов и Николай Петелин. В книге — о военнослужащих внутренних войск МВД СССР, выполнявших интернациональный долг в Афганистане в 1979–1989 годах качестве военных советников и инструкторов в воинских частях и органах управления Царандоя, а также сражавшихся на афганской земле в составе отряда специального назначения «Кобальт» МВД СССР. Рассказывается и о нижегородцах, которые вместе с авторами примут участие в презентации книги. Это генерал-лейтенант в отставке Александр Безбородов и полковник в отставке Юрий Тогушев. Они расскажут, как в Афганистане возрождали и готовили, обучали и водили в бой воинские формирования правительственных войск страны. Презентация в Доме учёных пройдёт в рамках патриотической акции «Служу России».

Теги: Культура

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