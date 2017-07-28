Вторая площадка проекта «ROSSA» открылась в Нижнем Новгороде

Открытие состоялось в рамках губернаторской программы «Покупай нижегородское!» Это продолжение проекта, цель которого — объединение нижегородских дизайнеров одежды и швейных фабрик региона. Как сообщает пресс-служба губернатора, в мероприятии принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

За полгода работы объединения число участвующих в нём дизайнеров выросло с 14 до 20. По словам руководителя проекта, председателя НРО Союза дизайнеров России Ольги Рыхловой, расширился и ассортимент продукции: кроме женской одежды, аксессуаров и украшений, теперь проект представляет мужскую одежду, меха и кожаные вещи, а в перспективе появятся обувь и сумки нижегородского производства.

Дизайнеры признались, что работать сообща намного продуктивнее, чем продвигать свои изделия самостоятельно. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона подчеркнул, что проект уже выведен на международный уровень. Его участники представили свои работы в Венгрии, а через несколько недель запланирован показ в Италии.

В регионе работает 70 предприятий легкой промышленности, которым нужен дополнительный стимул для развития. «Долгое время мы поддерживали предприятия лёгкой промышленности, субсидируя их, но не достигли поставленных целей. Сегодня появляется новый драйвер роста лёгкой промышленности – дизайнерское сообщество, которое доказывает, что нижегородцев можно одевать в качественную красивую одежду. У нас есть творческие люди, у нас есть замечательные пошивные ателье. И очень хочется, чтобы вот такая синергия дизайнерского сообщества и предприятий лёгкой промышленности дала хороший эффект», - заявил Максим Черкасов.