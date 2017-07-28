Всероссийский книжный фестиваль пройдёт в Выксе
Всероссийский книжный фестиваль пройдёт в Выксе
Праздник проводится для повышения популярности книг и чтения у детей и взрослых.
Специальные гости фестиваля в Выксе – авторы популярных романов Захар Прилепин, Ринат Валиуллин, Анна Гончарова, Сергей Литвинов и Екатерина Вильмонт. Они проведут встречи с читателями и расскажут о своих новых книгах. Завершится фестиваль литературно-музыкальной композицией «За всё тебя благодарю» в исполнении Народного артиста России Эммануила Виторгана.
128
Комментирование данного материала запрещено администрацией.