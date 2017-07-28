Всероссийский книжный фестиваль пройдёт в Выксе 13:20 — 14.09.2017 Ольга Севрюгина

Фестиваль «Книгоград. Архитектура интеллекта» впервые пройдёт в городском округе Выкса Нижегородской области 22-23 сентября. Он станет центральным событием юбилейного года Объединенной металлургической компании и входящего в её состав Выксунского металлургического завода.



Праздник проводится для повышения популярности книг и чтения у детей и взрослых.



Специальные гости фестиваля в Выксе – авторы популярных романов Захар Прилепин, Ринат Валиуллин, Анна Гончарова, Сергей Литвинов и Екатерина Вильмонт. Они проведут встречи с читателями и расскажут о своих новых книгах. Завершится фестиваль литературно-музыкальной композицией «За всё тебя благодарю» в исполнении Народного артиста России Эммануила Виторгана.

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