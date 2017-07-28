Всероссийский день бега «Кросс нации-2017» пройдет в Нижегородской области 14:14 — 15.09.2017 pravda-nn.ru



16 сентября 2017 года в 11.00 в Дзержинске будет дан старт Всероссийскому дню бега «Кросс Нации 2017», который проводится на всей территории России. В соревнованиях примут участие около 3 000 человек.



В церемонии открытия и награждения примут участие победители и призеры Олимпийских игр по легкой атлетике Наталья Садова и Юлия Сотникова, а также представители министерства спорта Нижегородской области.



В соревнованиях традиционно участвуют разные категории граждан: от детей до ветеранов спорта. Победители и призеры в различных номинациях получат памятные кубки, медали, грамоты и ценные призы.



В рамках «Кросса Нации-2017» будут также проведены забеги в городах и районах Нижегородской области: в Сарове, Кстово, Выксе, Первомайске, Лукоянове, Дивеево, Навашино, Бутурлино и Шахунье.

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