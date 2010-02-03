Всероссийская олимпиада по ОБЖ стартовала в Нижнем Новгороде. Школьники «спасают» пострадавших при техногенных авариях.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, открытие регионального этапа олимпиады состоялось в Мининском университете при участии сотрудников МЧС. Собрались 50 учеников 9-11 классов. Школьники в течение двух дней будут состязаться в знании теории, а также выполнять практические задания по основам безопасности жизнедеятельност и. В программе преодоление зоны химического заражения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, спасение пострадавших при техногенной аварии, отработка действий при пожаре, оказание первой помощи пострадавшему, ориентирование на местности.