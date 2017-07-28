Все жители аварийных домов получат новые квартиры по программе переселения 14:29 — 14.09.2017 pravda-nn.ru



«Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда ни в коем случае не остановится, и все жители обязательно получат новые квартиры», - заявил депутат Госдумы РФ от Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Владимир Панов, комментируя программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.





«Начиная с 2012 года, в Нижегородской области проводится большая работа по переселению жителей из аварийного жилья в многоквартирные дома. Глава региона Валерий Шанцев уделяет этому вопросу большое внимание и поставил задачу - в течение пяти лет полностью ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет в Нижегородской области до 1 января 2012 года. И эта задача в Нижегородской области выполнена.



В рамках федеральной программы, а также выделения денег из регионального бюджета и местного самоуправления, было построено почти 600 новых домов - более 8 тысяч семей или 15 тысяч жителей переехали в новые квартиры по всей Нижегородской области.



Помощь со стороны государства гражданам, проживающим в аварийном жилье, - это важная и сложная социальная задача. Начиная с 2008 года в рамках федеральной программы во всех регионах нашей страны более 1 млн жителей переехали в новые квартиры в новых домах. Государство взяло на себя эту задачу и вопрос, который сегодня стоит перед многими жителями, которые по-прежнему живут в аварийных домах, – что будет дальше? Продолжится ли программа?



Президент Владимир Путин дал поручение, чтобы программа по расселению аварийного фонда стала постоянно действующей с 2019 года. На текущий момент, федеральное финансирование в рамках Фонда реформирования ЖКХ продолжится, поэтому программа «переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» ни в коем случае не остановится и все жители, которые живут в аварийных домах, обязательно получат новые квартиры».





Напомним, в 2012 году глава региона Валерий Шанцев поставил задачу в течение пяти лет полностью ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет в Нижегородской области до 1 января 2012 года. Всего планировалось к расселению около 280 тыс. кв.м. аварийного жилья, то есть более 16 тысяч нижегородцев должны переехать в новые квартиры.



По итогам 2016 года Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов ПФО по вводу жилья. За прошедший год в регионе в эксплуатацию было введено 1 271,7 тысяч кв. метров жилья, в том числе в Нижнем Новгороде – 453 тысячи кв. м. По данным министерства строительства области, в целом по России наблюдается тенденция падения активности на рынке строящегося жилья. По данным Росстата, ввод жилья в России в 2016 году упал на 6,5% по сравнению с показателем 2015 года. В Нижегородской области падения нет, наш план прошлого года выполнен на 101%.

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