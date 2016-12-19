Все службы быстрого реагирования Нижнего Новгорода в праздники будут в полной готовности
Все службы быстрого реагирования Нижнего Новгорода в новогодние праздники должны быть в полной готовности.
- У нас впереди длинные выходные. Службы, которые обеспечивают жизнедеятельност
Уже 1 января подрядные организации должны выйти и привести в порядок места массовых гуляний. Словом, все службы быстрого реагирования и специалисты ресурсоснабжающи
Напомним, в эти дни для детей запланировано более 7000 мероприятий, в которых примут участие около 200 тысяч юных нижегородцев и их родителей. Массовые мероприятия на городских площадках, по предварительным оценкам, соберут около 50 тысяч человек, поэтому в Нижнем Новгороде будут усилены меры безопасности.
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