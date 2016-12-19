Все службы быстрого реагирования Нижнего Новгорода в праздники будут в полной готовности

14:44 — 26.12.2016

 Ксения Губенко


Все службы быстрого реагирования Нижнего Новгорода в новогодние праздники должны быть в полной готовности.
- У нас впереди длинные выходные. Службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, должны работать четко и без накладок. Во всех подразделениях назначены дежурные, которые в эти дни не могут покидать пределы города, - заявил на оперативном совещании глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов. - Они должны постоянно находиться на связи и контролировать работу городских служб. Чистоту и порядок необходимо поддерживать в ежедневном режиме. Кроме того в праздники должен быть организован усиленный вывоз мусора строго по графику. 

Уже 1 января подрядные организации должны выйти и привести в порядок места массовых гуляний. Словом, все службы быстрого реагирования и специалисты ресурсоснабжающих предприятий в новогодние праздники должны быть в полной готовности.
Напомним, в эти дни для детей запланировано более 7000 мероприятий, в которых примут участие около 200 тысяч юных нижегородцев и их родителей. Массовые мероприятия на городских площадках, по предварительным оценкам, соберут около 50 тысяч человек, поэтому в Нижнем Новгороде будут усилены меры безопасности.

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